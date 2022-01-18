Посольство России в Киеве работает в штатном режиме - МИД РФ

11:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Российское посольство на Украине работает в штатном режиме. Об этом сообщили ТАСС во вторник в российском дипведомстве, отвечая на просьбу прокомментировать публикацию в газете "Нью-Йорк Таймс", что семьи сотрудников диппредставительства уезжают из страны.

"Посольство России в Киеве работает в штатном режиме", - информировали в МИД РФ.