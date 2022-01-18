0
0
131
НОВОСТИ

В России выявили 31 252 случая заражения коронавирусом за сутки

12:00 18.01.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России возросло за сутки на 31 252, до 10 865 512. Об этом сообщили журналистам во вторник в федеральном оперативном штабе по борьбе с новой инфекцией. В абсолютном выражении прирост числа заболевших стал максимальным с 6 декабря 2021 года. В относительном выражении он составил 0,29%.

Число вылечившихся после коронавируса россиян возросло за сутки на 24 564, до 9 902 935. Доля выписанных пациентов, согласно данным штаба, снизилась до 91,1% от общего числа заразившихся.

Число летальных исходов из-за коронавируса в России возросло за сутки на 688 против 670 днем ранее, до 322 678. Условная летальность (окончательную можно будет определить только после завершения эпидемии) осталась на уровне 2,97%, следует из данных штаба.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

Загрузка...

НОВОСТИ

13:05 18.01.2022
Польша предлагает заранее подготовить санкции против РФ на случай "агрессии на Украине"
0
0
13:00 18.01.2022
Два дивизиона С-400 и 12 самолетов Су-35 направят в Белоруссию из РФ в рамках учений
0
24
12:32 18.01.2022
Правящая партия Казахстана "Нур Отан" начала подготовку к внеочередному съезду
0
88
12:20 18.01.2022
В Москве выявили 8 342 случая заражения коронавирусом за сутки
0
108
12:05 18.01.2022
Расходы бюджета РФ на нацпроекты на 1 января составили 2,549 трлн руб
0
128
11:32 18.01.2022
Школы Красноярска эвакуируют из-за сообщений о минировании четвертый рабочий день подряд
0
187
11:20 18.01.2022
Посольство России в Киеве работает в штатном режиме - МИД РФ
0
211
11:12 18.01.2022
Сбер и «Корпорация Туризм.РФ» будут вместе развивать туристическую инфраструктуру России
0
183
11:05 18.01.2022
Грызлов подтвердил, что останется на посту главы высшего совета "Единой России"
0
202
11:00 18.01.2022
Цена нефти марки Brent на бирже ICE достигла $88 за баррель
0
207

Возврат к списку