В России выявили 31 252 случая заражения коронавирусом за сутки

12:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России возросло за сутки на 31 252, до 10 865 512. Об этом сообщили журналистам во вторник в федеральном оперативном штабе по борьбе с новой инфекцией. В абсолютном выражении прирост числа заболевших стал максимальным с 6 декабря 2021 года. В относительном выражении он составил 0,29%.

Число вылечившихся после коронавируса россиян возросло за сутки на 24 564, до 9 902 935. Доля выписанных пациентов, согласно данным штаба, снизилась до 91,1% от общего числа заразившихся.

Число летальных исходов из-за коронавируса в России возросло за сутки на 688 против 670 днем ранее, до 322 678. Условная летальность (окончательную можно будет определить только после завершения эпидемии) осталась на уровне 2,97%, следует из данных штаба.