В Москве выявили 8 342 случая заражения коронавирусом за сутки
12:20 18.01.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Число заразившихся коронавирусной инфекцией в Москве возросло за сутки на 8 342 против 7 529 днем ранее, до 2 104 575. Об этом сообщили журналистам во вторник в федеральном оперативном штабе по борьбе с новой инфекцией.
Количество заразившихся оказалось максимальным с 28 октября 2021 года. В относительном выражении прирост числа заболевших составил 0,4%.
Число летальных исходов из-за коронавируса в Москве за сутки возросло на 69 против 67 днем ранее, до 38 013 (1,81% всех заразившихся), следует из сообщения штаба.
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