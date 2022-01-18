В Москве выявили 8 342 случая заражения коронавирусом за сутки

12:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Число заразившихся коронавирусной инфекцией в Москве возросло за сутки на 8 342 против 7 529 днем ранее, до 2 104 575. Об этом сообщили журналистам во вторник в федеральном оперативном штабе по борьбе с новой инфекцией.

Количество заразившихся оказалось максимальным с 28 октября 2021 года. В относительном выражении прирост числа заболевших составил 0,4%.

Число летальных исходов из-за коронавируса в Москве за сутки возросло на 69 против 67 днем ранее, до 38 013 (1,81% всех заразившихся), следует из сообщения штаба.