Два дивизиона С-400 и 12 самолетов Су-35 направят в Белоруссию из РФ в рамках учений

13:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Два дивизиона зенитных ракетных систем С-400 и 12 истребителей Су-35 будут отправлены на территорию Белоруссии из России в рамках проверки сил реагирования Союзного государства, сообщил замминистра обороны РФ Александр Фомин.

"<...> В рамках проверки вопросов функционирования единой системы ПВО Союзного государства на белорусскую территорию будет перебазировано 12 Су-35, передислоцировано два дивизиона зенитной ракетной системы С-400, а также зенитный ракетно-пушечный дивизион "Панцирь-С", - сказал Фомин.