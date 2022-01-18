Польша предлагает заранее подготовить санкции против РФ на случай "агрессии на Украине"
13:05 18.01.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Власти Польши выступают за то, чтобы заранее подготовить санкции в отношении России на случай якобы готовящейся агрессии против Украины. Об этом заявил во вторник в эфире Польского радио заместитель главы МИД Польши Марчин Пшидач.
По его словам, этот вопрос обсуждался среди дипломатов на минувшей неделе. "Есть готовность подготовить список потенциальных санкций на случай эскалации, действий России, которые могут быть реализованы на территории Украины или в киберпространстве с целью дестабилизации", - заявил Пшидач.
Как считает представитель польской дипломатии, важно, "чтобы ЕС, западный мир, США, Канада, Великобритания, которые принимают участие в этой дискуссии, были готовы сегодня показать, какую цену Россия заплатит за возможные действия по дестабилизации". "Польша выступает за то, чтобы быть в готовности, а не просыпаться в момент атаки и начинать дискутировать о том, что сделать. Мы должны быть готовы, у нас должны быть подготовлены инструменты реакции", - добавил Пшидач.
НОВОСТИ
- 14:32 18.01.2022
- Армения не считает признание Турцией геноцида армян условием для нормализации отношений
- 14:18 18.01.2022
- Назарбаев обратился к согражданам
- 14:00 18.01.2022
- Депутат от Мальты Роберта Метсола избрана спикером Европарламента
- 13:32 18.01.2022
- НАТО стремится оккупировать Украину, считает Володин
- 13:20 18.01.2022
- США пытаются дискредитировать Олимпиаду в Пекине, Госдеп курирует эту кампанию - Нарышкин
- 13:00 18.01.2022
- Два дивизиона С-400 и 12 самолетов Су-35 направят в Белоруссию из РФ в рамках учений
- 12:32 18.01.2022
- Правящая партия Казахстана "Нур Отан" начала подготовку к внеочередному съезду
- 12:20 18.01.2022
- В Москве выявили 8 342 случая заражения коронавирусом за сутки
- 12:05 18.01.2022
- Расходы бюджета РФ на нацпроекты на 1 января составили 2,549 трлн руб
- 12:00 18.01.2022
- В России выявили 31 252 случая заражения коронавирусом за сутки
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать