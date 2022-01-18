0
0
162
НОВОСТИ

Польша предлагает заранее подготовить санкции против РФ на случай "агрессии на Украине"

13:05 18.01.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Власти Польши выступают за то, чтобы заранее подготовить санкции в отношении России на случай якобы готовящейся агрессии против Украины. Об этом заявил во вторник в эфире Польского радио заместитель главы МИД Польши Марчин Пшидач.

По его словам, этот вопрос обсуждался среди дипломатов на минувшей неделе. "Есть готовность подготовить список потенциальных санкций на случай эскалации, действий России, которые могут быть реализованы на территории Украины или в киберпространстве с целью дестабилизации", - заявил Пшидач.

Как считает представитель польской дипломатии, важно, "чтобы ЕС, западный мир, США, Канада, Великобритания, которые принимают участие в этой дискуссии, были готовы сегодня показать, какую цену Россия заплатит за возможные действия по дестабилизации". "Польша выступает за то, чтобы быть в готовности, а не просыпаться в момент атаки и начинать дискутировать о том, что сделать. Мы должны быть готовы, у нас должны быть подготовлены инструменты реакции", - добавил Пшидач.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

Загрузка...

НОВОСТИ

14:32 18.01.2022
Армения не считает признание Турцией геноцида армян условием для нормализации отношений
0
15
14:18 18.01.2022
Назарбаев обратился к согражданам
0
61
14:00 18.01.2022
Депутат от Мальты Роберта Метсола избрана спикером Европарламента
0
88
13:32 18.01.2022
НАТО стремится оккупировать Украину, считает Володин
0
145
13:20 18.01.2022
США пытаются дискредитировать Олимпиаду в Пекине, Госдеп курирует эту кампанию - Нарышкин
0
161
13:00 18.01.2022
Два дивизиона С-400 и 12 самолетов Су-35 направят в Белоруссию из РФ в рамках учений
0
194
12:32 18.01.2022
Правящая партия Казахстана "Нур Отан" начала подготовку к внеочередному съезду
0
220
12:20 18.01.2022
В Москве выявили 8 342 случая заражения коронавирусом за сутки
0
224
12:05 18.01.2022
Расходы бюджета РФ на нацпроекты на 1 января составили 2,549 трлн руб
0
230
12:00 18.01.2022
В России выявили 31 252 случая заражения коронавирусом за сутки
0
220

Возврат к списку