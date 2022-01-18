Польша предлагает заранее подготовить санкции против РФ на случай "агрессии на Украине"

13:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Власти Польши выступают за то, чтобы заранее подготовить санкции в отношении России на случай якобы готовящейся агрессии против Украины. Об этом заявил во вторник в эфире Польского радио заместитель главы МИД Польши Марчин Пшидач.

По его словам, этот вопрос обсуждался среди дипломатов на минувшей неделе. "Есть готовность подготовить список потенциальных санкций на случай эскалации, действий России, которые могут быть реализованы на территории Украины или в киберпространстве с целью дестабилизации", - заявил Пшидач.

Как считает представитель польской дипломатии, важно, "чтобы ЕС, западный мир, США, Канада, Великобритания, которые принимают участие в этой дискуссии, были готовы сегодня показать, какую цену Россия заплатит за возможные действия по дестабилизации". "Польша выступает за то, чтобы быть в готовности, а не просыпаться в момент атаки и начинать дискутировать о том, что сделать. Мы должны быть готовы, у нас должны быть подготовлены инструменты реакции", - добавил Пшидач.