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Парламент Индонезии одобрил законопроект о переносе столицы

15:32 18.01.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Парламент Индонезии в ходе пленарного заседания одобрил законопроект о переносе столицы в провинцию Восточный Калимантан. Об этом во вторник сообщил информационный портал "Си-эн-эн Индонижа".

По его данным, на заседании присутствовали 305 парламентариев из 575.

17 января министр планирования национального развития Индонезии Сухарсо Моноарфа сообщил, что новая столица республики будет называться Нусантара.

Президент Индонезии Джоко Видодо объявил о планах переноса столицы из Джакарты в 2019 году. На эти цели было выделено почти 32 млрд долларов. Однако из-за пандемии коронавируса реализация проекта была приостановлена. Ее планируют возобновить через два года.

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