ВОЗ заявил о бесполезности запретов на поездки между странами в целях сдержать COVID-19

22:40 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Комитет Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по чрезвычайной ситуации, связанной с COVID-19, рекомендовал мировому сообществу отменить или ослабить ограничения на международные поездки. В распространенном в среду в Женеве заявлении он констатировал неэффективность таких мер, что показала попытка помешать трансграничному распространению омикрон-штамма коронавируса путем запретов на транспортное сообщение.

Как подчеркнули эксперты, необходимо «отменить или ослабить запреты на международное транспортное сообщение, поскольку они не приносят пользу и продолжают способствовать экономическому и социальному стрессу, переживаемому странами». «Провал рестрикций на поездки, введенных после обнаружения омикрон-варианта в целях ограничения международного распространения „омикрона“, говорит о неэффективности таких мер», — отмечается в заявлении. Что касается требования к пассажирам носить маски, предоставлять данные тестирования на коронавирус или сертификаты вакцинации, то такие действия «должны быть основаны на оценке риска» и не создавать «финансового бремени» для путешествующих.