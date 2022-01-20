0
0
128
НОВОСТИ

ВОЗ заявил о бесполезности запретов на поездки между странами в целях сдержать COVID-19

22:40 19.01.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Комитет Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по чрезвычайной ситуации, связанной с COVID-19, рекомендовал мировому сообществу отменить или ослабить ограничения на международные поездки. В распространенном в среду в Женеве заявлении он констатировал неэффективность таких мер, что показала попытка помешать трансграничному распространению омикрон-штамма коронавируса путем запретов на транспортное сообщение.

Как подчеркнули эксперты, необходимо «отменить или ослабить запреты на международное транспортное сообщение, поскольку они не приносят пользу и продолжают способствовать экономическому и социальному стрессу, переживаемому странами». «Провал рестрикций на поездки, введенных после обнаружения омикрон-варианта в целях ограничения международного распространения „омикрона“, говорит о неэффективности таких мер», — отмечается в заявлении. Что касается требования к пассажирам носить маски, предоставлять данные тестирования на коронавирус или сертификаты вакцинации, то такие действия «должны быть основаны на оценке риска» и не создавать «финансового бремени» для путешествующих.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

Загрузка...

НОВОСТИ

22:10 19.01.2022
Эрдоган посетит Украину 3 февраля - СМИ
0
199
20:50 19.01.2022
Нападать на Швецию Россия не собиралась и не собирается - Посольство РФ в Стокгольме
0
272
20:00 19.01.2022
В Европе готовят к принятию первый закон по контролю Интернета
0
307
19:45 19.01.2022
Ускорение инфляции в 2021 г. произошло за счет удорожания множества товаров и услуг - ЦБ
0
296
18:18 19.01.2022
Британия отправила в Украину уже 7 самолетов груженых, вероятно, противотанковыми ракетами
0
496
18:15 19.01.2022
США не представят России никаких документов по безопасности к пятнице - Блинкен
0
467
17:40 19.01.2022
Правительство Молдавии одобрило введение режима ЧП из-за газового кризиса - премьер
0
429
17:12 19.01.2022
Уровень инфляции в России неприемлем - Песков
0
478
17:00 19.01.2022
В Казахстане приняты поправки об отмене пожизненного председательства Назарбаева в Совбезе
0
447
16:58 19.01.2022
Сбер, Ассоциация текстильных предприятий Узбекистана и Strategy Partners займутся совместными инвестиционными проектами
0
416

Возврат к списку