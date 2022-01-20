ВОЗ заявил о бесполезности запретов на поездки между странами в целях сдержать COVID-19
22:40 19.01.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Как подчеркнули эксперты, необходимо «отменить или ослабить запреты на международное транспортное сообщение, поскольку они не приносят пользу и продолжают способствовать экономическому и социальному стрессу, переживаемому странами». «Провал рестрикций на поездки, введенных после обнаружения омикрон-варианта в целях ограничения международного распространения „омикрона“, говорит о неэффективности таких мер», — отмечается в заявлении. Что касается требования к пассажирам носить маски, предоставлять данные тестирования на коронавирус или сертификаты вакцинации, то такие действия «должны быть основаны на оценке риска» и не создавать «финансового бремени» для путешествующих.
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