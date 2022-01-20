Байден заявил, что считает возможным новый саммит с Путиным

09:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент США Джо Байден заявил, что считает возможным проведение нового саммита с российским лидером Владимиром Путиным.

На пресс-конференции в Белом доме в среду ему был задан вопрос о том, рассматривает ли он возможность провести новую встречу с президентом РФ, чтобы попытаться найти выход из ситуации вокруг Украины.

"Да", - ответил он. По словам Байдена, в ходе прошлых контактов с Путиным они обсуждали возможность проведения еще одной встречи, если для этого будет необходимость. "Так что я все еще думаю, что такая возможность существует", - подчеркнул хозяин Белого дома.