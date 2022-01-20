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Прокуратура Берлина начала расследование против Бербок

09:20 20.01.2022 Источник: Газета.Ru

Прокуратура Берлина начала расследование против руководства партии «Союз90/Зеленые», среди них и глава МИД ФРГ Анналена Бербок. Об этом сообщает Spiegel.

По данным издания, руководство партии подозревается в злоупотреблениях в ущерб партии при выплате связанных с коронавирусом надбавок.

«Предмет процесса — ассигнование связанных с коронавирусом бонусов членами федерального правительства самим себе в 2020 году», — говорится в материале.

Предполагаемая сумма незаконных выплат составляет €1 500 на человека.  Газета.Ru

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