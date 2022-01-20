0
0
125
НОВОСТИ

Украине нужны серьезные изменения для вступления в НАТО - глава МИД Венгрии

10:05 20.01.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Украина должна осуществить ряд значительных изменений, если она серьезно думает о евроатлантической интеграции. Об этом заявил в интервью ТАСС глава МИД Венгрии Петер Сийярто в ответ на вопрос, возможно ли вступление Украины в НАТО.

"Украинцам нужно провести ряд серьезных изменений, если они серьезно думают о евроатлантической интеграции, - сказал он. - Об одной такой сфере я скажу конкретно: это уважение прав национальных меньшинств, потому что у Украины тут много недостатков".

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

Загрузка...

Новости

10:32 20.01.2022
Домашних животных включат в закон об обязательной маркировке
0
61
10:20 20.01.2022
Новая система контроля космоса сможет отслеживать объекты от 5 см на орбитах до 2 500 км
0
84
10:00 20.01.2022
Шольц предложил России признать, что сила в правде - Bloomberg
0
144
09:32 20.01.2022
В ЦРУ считают, что "гаванский синдром" не является результатом кампании враждебных сил
0
165
09:20 20.01.2022
Прокуратура Берлина начала расследование против Бербок
0
220
09:05 20.01.2022
"Омикрон" особенно опасен для детей от двух до пяти лет, сообщили в Роспотребнадзоре
0
177
09:00 20.01.2022
Байден заявил, что считает возможным новый саммит с Путиным
0
217
08:50 20.01.2022
Эсминец ВМС США вторгся в территориальные воды Китая - Минобороны КНР
0
236
08:15 20.01.2022
Цена на российскую нефть в Европе побила семилетний рекорд
0
239
08:00 20.01.2022
Довольно теплая для января погода будет стоять в Москве 20 января
0
219

Возврат к списку