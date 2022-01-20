Украине нужны серьезные изменения для вступления в НАТО - глава МИД Венгрии

10:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Украина должна осуществить ряд значительных изменений, если она серьезно думает о евроатлантической интеграции. Об этом заявил в интервью ТАСС глава МИД Венгрии Петер Сийярто в ответ на вопрос, возможно ли вступление Украины в НАТО.

"Украинцам нужно провести ряд серьезных изменений, если они серьезно думают о евроатлантической интеграции, - сказал он. - Об одной такой сфере я скажу конкретно: это уважение прав национальных меньшинств, потому что у Украины тут много недостатков".