Украине нужны серьезные изменения для вступления в НАТО - глава МИД Венгрии
10:05 20.01.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Украина должна осуществить ряд значительных изменений, если она серьезно думает о евроатлантической интеграции. Об этом заявил в интервью ТАСС глава МИД Венгрии Петер Сийярто в ответ на вопрос, возможно ли вступление Украины в НАТО.
"Украинцам нужно провести ряд серьезных изменений, если они серьезно думают о евроатлантической интеграции, - сказал он. - Об одной такой сфере я скажу конкретно: это уважение прав национальных меньшинств, потому что у Украины тут много недостатков".
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