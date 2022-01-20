Внешний долг РФ за 2021 г. вырос на $11 млрд, до $478,2 млрд

17:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Внешний долг России на 1 января 2022 г. составил 478,2 млрд долларов, что на 2,37% (или на 11 млрд долларов) выше показателя на начало 2021 г., следует из материалов ЦБ РФ.

При этом регулятор указал, что иностранная задолженность органов государственного управления за 2021 г. снизилась на $2,5 млрд в результате сокращения вложений нерезидентов в суверенные ценные бумаги.