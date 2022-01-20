Любое пересечение войсками РФ границы Украины будет считаться вторжением - Байден

21:25 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Соединенные Штаты посчитают вторжением на Украину любое пересечение подразделениями войск РФ украинской границы и готовы будут в ответ на это ввести экономические санкции. Об этом заявил в четверг журналистам в Белом доме президент США Джо Байден.



"Я абсолютно четко говорил президенту [РФ Владимиру] Путину, и с его стороны нет никакого недопонимания, что если любые, любые организованные российские подразделения пересекут границу с Украиной, это будет вторжением", - утверждал он. "На это будет дан жесткий и скоординированный экономический ответ, который я детально обсуждал с нашими союзниками, а также очень четко изложил президенту Путину", - добавил Байден.



"Но нет никакого сомнения, пускай не будет абсолютно никакого сомнения, что если Путин сделает такой выбор, Россия заплатит высокую цену", - заявил американский президент.



