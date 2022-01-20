0
0
0
НОВОСТИ

Любое пересечение войсками РФ границы Украины будет считаться вторжением - Байден

21:25 20.01.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Соединенные Штаты посчитают вторжением на Украину любое пересечение подразделениями войск РФ украинской границы и готовы будут в ответ на это ввести экономические санкции. Об этом заявил в четверг журналистам в Белом доме президент США Джо Байден.

"Я абсолютно четко говорил президенту [РФ Владимиру] Путину, и с его стороны нет никакого недопонимания, что если любые, любые организованные российские подразделения пересекут границу с Украиной, это будет вторжением", - утверждал он. "На это будет дан жесткий и скоординированный экономический ответ, который я детально обсуждал с нашими союзниками, а также очень четко изложил президенту Путину", - добавил Байден.

"Но нет никакого сомнения, пускай не будет абсолютно никакого сомнения, что если Путин сделает такой выбор, Россия заплатит высокую цену", - заявил американский президент.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

Загрузка...

НОВОСТИ

20:30 20.01.2022
Украинская оппозиция требует отставки Зеленского
0
138
20:20 20.01.2022
ВС Украины могут получить артиллерийские снаряды от ВС Чехии - Минобороны
0
155
19:30 20.01.2022
Несмотря на санкции США, Китай продолжает импортировать иранскую нефть
0
215
19:20 20.01.2022
На 27 февраля назначен референдум по конституции в Белоруссии
0
211
19:10 20.01.2022
Ситуация вокруг Украины требует внимания и действий международного сообщества - Блинкен
0
228
18:30 20.01.2022
В Сербии подали два иска против НАТО за применение обедненного урана в 1999 г.
0
283
18:20 20.01.2022
Итоги встречи с Лавровым покажут есть ли возможность для дальнейшего диалога - Блинкин
0
283
17:40 20.01.2022
Турция и Катар договорились о совместной охране аэропорта Кабула - Reuters
0
289
17:12 20.01.2022
Почти треть населения Швеции не определилась по вопросу о вступлении в НАТО - опрос
0
361
17:00 20.01.2022
Внешний долг РФ за 2021 г. вырос на $11 млрд, до $478,2 млрд
0
355

Возврат к списку