Любое пересечение войсками РФ границы Украины будет считаться вторжением - Байден
21:25 20.01.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
"Я абсолютно четко говорил президенту [РФ Владимиру] Путину, и с его стороны нет никакого недопонимания, что если любые, любые организованные российские подразделения пересекут границу с Украиной, это будет вторжением", - утверждал он. "На это будет дан жесткий и скоординированный экономический ответ, который я детально обсуждал с нашими союзниками, а также очень четко изложил президенту Путину", - добавил Байден.
"Но нет никакого сомнения, пускай не будет абсолютно никакого сомнения, что если Путин сделает такой выбор, Россия заплатит высокую цену", - заявил американский президент.
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