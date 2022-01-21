Число выявленных случаев заражения коронавирусом в мире превысило 342,5 млн
11:00 21.01.2022 Источник: Интерфакс
Число зарегистрированных случаев заражения коронавирусом COVID-19 в мире на утро пятницы достигло 342 млн 596 тыс. 24, свидетельствуют данные американского университета Джонса Хопкинса.
С начала распространения вируса в мире после заражения COVID-19 скончался 5 млн 574 тыс. 351 человек.
В число стран с более чем 20 млн случаев заражения COVID-19 по-прежнему входят США, Индия и Бразилия.
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