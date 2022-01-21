Число выявленных случаев заражения коронавирусом в мире превысило 342,5 млн

11:00 Источник: Интерфакс

Число зарегистрированных случаев заражения коронавирусом COVID-19 в мире на утро пятницы достигло 342 млн 596 тыс. 24, свидетельствуют данные американского университета Джонса Хопкинса.

С начала распространения вируса в мире после заражения COVID-19 скончался 5 млн 574 тыс. 351 человек.

В число стран с более чем 20 млн случаев заражения COVID-19 по-прежнему входят США, Индия и Бразилия.