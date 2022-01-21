Границу с Украиной надо надежно защитить на случай неадекватных действий Киева - Лукашенко
13:32 21.01.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Руководство Украины, находясь под внешним управлением, ведет себя непредсказуемо, поэтому границу с этой страной надо надежно защитить. Такую позицию изложил в пятницу президент Белоруссии Александр Лукашенко во время поездки в Брестскую область.
"С болью в сердце мы наблюдаем все то, что творится в Украине. Ее нынешнее политическое руководство, находясь под внешним управлением, ведет порой себя непредсказуемо и неадекватно. Поэтому на этот случай - непредсказуемости, неадекватности - и на случай, не дай бог, военных действий нам надо определяться", - приводит его слова агентство БелТА.
Как отметил Лукашенко, почти 1,5 тысячи км южной границы Беларуси и Украины - это немалая протяженность. "Чего бы нам ни стоило, нам надо не просто видеть, что будет происходить и происходит на этой границе, ее надо надежно защитить", - подчеркнул он.
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