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Границу с Украиной надо надежно защитить на случай неадекватных действий Киева - Лукашенко

13:32 21.01.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Руководство Украины, находясь под внешним управлением, ведет себя непредсказуемо, поэтому границу с этой страной надо надежно защитить. Такую позицию изложил в пятницу президент Белоруссии Александр Лукашенко во время поездки в Брестскую область.

"С болью в сердце мы наблюдаем все то, что творится в Украине. Ее нынешнее политическое руководство, находясь под внешним управлением, ведет порой себя непредсказуемо и неадекватно. Поэтому на этот случай - непредсказуемости, неадекватности - и на случай, не дай бог, военных действий нам надо определяться", - приводит его слова агентство БелТА.

Как отметил Лукашенко, почти 1,5 тысячи км южной границы Беларуси и Украины - это немалая протяженность. "Чего бы нам ни стоило, нам надо не просто видеть, что будет происходить и происходит на этой границе, ее надо надежно защитить", - подчеркнул он.

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