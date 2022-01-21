В Петербурге ввели запрет на оказание плановой медпомощи и диспансеризации

15:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Главный санитарный врач по Санкт-Петербургу Наталия Башкетова постановила ввести с пятницы запрет на оказание плановой медицинской помощи и диспансеризации в связи с увеличением роста заболеваемости COVID-19, сообщила пресс-служба ведомства.

"Ввести запрет с 21.01.2022 до особого распоряжения: на проведение профилактических медицинских осмотров и диспансеризации определенных групп взрослого населения, <...> на проведение медицинских осмотров детей, <...> на плановую медицинскую помощь взрослому населению в амбулаторных условиях за исключением пациентов с заболеваниями и состояниями, при которых отсрочка оказания медицинской помощи на определенное время может повлечь ухудшения их состояния, угрозу жизни и здоровью", - говорится в постановлении.