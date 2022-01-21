Украина в ближайшее время получит дополнительную военную помощь от США - Псаки
22:30 21.01.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
"Только за последний год мы выделили 650 млн долларов на помощь Украине в сфере безопасности. В общей сложности с 2014 года мы выделили 2,7 млрд долларов. Эти поставки продолжаются, в том числе и в настоящий момент. В ближайшее время будет больше поставок", - отметила она.
Псаки добавила, что "за последний год Соединенные Штаты предоставили Украине больше помощи в сфере безопасности, чем когда-либо в истории". По ее словам, президент США Джо Байден ускорил отправку Киеву оружия поражающего действия для "удовлетворения чрезвычайных потребностей Украины в сфере обороны". Кроме того, продолжила она, США также разрешили своим союзникам и партнерам предоставлять Украине имеющуюся у них американскую военную технику. Так, "трем союзникам по НАТО" было разрешено передать Киеву противотанковые ракеты и другие вооружения американского производства. Вашингтон также включил Украину в программу предоставления вооружений, неиспользуемых Пентагоном и хранящихся на его складах.
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