Публикация США о политике РФ на Украине перед встречей в Женеве являлась провокацией - МИД
17:30 22.01.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Публикация Госдепом США бюллетеня о политике России на Украине накануне переговоров главы МИД РФ Сергея Лаврова и госсекретаря США Энтони Блинкена в Женеве является откровенной провокацией. Об этом говорится в распространенном в субботу комментарии МИД РФ.
"Сам факт публикации Госдепартаментом подобных "методических рекомендаций" непосредственно накануне переговоров министра иностранных дел Российской Федерации [Сергея] Лаврова с госсекретарем США [Энтони] Блинкеном в Женеве иначе как откровенной провокацией не назовешь", - говорится в комментарии.
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