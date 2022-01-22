Публикация США о политике РФ на Украине перед встречей в Женеве являлась провокацией - МИД

17:30 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Публикация Госдепом США бюллетеня о политике России на Украине накануне переговоров главы МИД РФ Сергея Лаврова и госсекретаря США Энтони Блинкена в Женеве является откровенной провокацией. Об этом говорится в распространенном в субботу комментарии МИД РФ.

"Сам факт публикации Госдепартаментом подобных "методических рекомендаций" непосредственно накануне переговоров министра иностранных дел Российской Федерации [Сергея] Лаврова с госсекретарем США [Энтони] Блинкеном в Женеве иначе как откровенной провокацией не назовешь", - говорится в комментарии.