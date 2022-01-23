Новые санкции ЕС против РФ не коснутся газового сектора и "Северный поток - 2" - МИД Австрии

13:40 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Европейский союз на случай эскалации конфликта на Украине готовит серьезные санкции против России, но они не будут затрагивать газовый сектор и "Северный поток - 2". Европа зависит в энергетическом плане от России, заявил в опубликованном в воскресенье интервью австрийской газете "Прессе ам Зонтаг" глава МИД Австрии Александер Шалленберг.



"Мы в Европе в определенной степени зависим от энергии из России, - сказал министр. - Мы не сможем изменить это в одночасье, если мы хотим получать тепло и электричество".



По его словам, ЕС готов к диалогу на равных с Россией. Однако в случае эскалации или вторжения на Украину от ЕС последует однозначный и быстрый ответ в виде обширных экономических санкций.



