Лондон опасается сокращения поставок газа из РФ в Европу - The Times
10:00 24.01.2022 Источник: РБК
Чиновники в правительстве Великобритании опасаются, что возможные санкции Запада против России из-за ситуации вокруг Украины приведут к тому, что поставки российского газа в Европу сократятся, сообщает The Times со ссылкой на источники.
Как пишет газета, в британском кабмине ожидают, что в случае введения санкционных мер Россия сможет использовать свои природные ресурсы как «оружие» и ограничит поставки.
По словам источников издания, члены правительства ранее участвовали в совещании, на котором оценили, как сокращение поставок скажется на Соединенном Королевстве. По их словам, прямого риска нехватки газа нет, однако конфликт приведет к росту цен на топливо до новых рекордных уровней. РБК
НОВОСТИ
- 11:05 24.01.2022
- Отношения Китая и РФ будут стабильно развиваться, несмотря на клевету Запада - МИД КНР
- 11:00 24.01.2022
- Президент Буркина-Фасо задержан военными, поднявшими мятеж - Reuters
- 10:32 24.01.2022
- Хуситы совершили ракетный обстрел Абу-Даби - Минобороны ОАЭ
- 10:20 24.01.2022
- Порядка 85% населения Королевства Тонга пострадали экономически из-за извержения вулкана
- 10:05 24.01.2022
- США рассматривают возможность размещения войск в Прибалтике и Восточной Европе - NYT
- 09:32 24.01.2022
- Президент Армении подал в отставку из-за нехватки полномочий
- 09:20 24.01.2022
- Военные летчики РФ и Сирии начали совместное воздушное патрулирование у Голанских высот
- 09:05 24.01.2022
- Задержанные в Омской области подростки сознались в убийстве семьи - СК
- 09:00 24.01.2022
- Госдеп предписал семьям сотрудников посольства США в Киеве покинуть Украину
- 08:30 24.01.2022
- В Подмосковье отметили юбилейную годовщину освобождения от фашистских захватчиков
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать