Лондон опасается сокращения поставок газа из РФ в Европу - The Times

10:00 Источник: РБК

Чиновники в правительстве Великобритании опасаются, что возможные санкции Запада против России из-за ситуации вокруг Украины приведут к тому, что поставки российского газа в Европу сократятся, сообщает The Times со ссылкой на источники.

Как пишет газета, в британском кабмине ожидают, что в случае введения санкционных мер Россия сможет использовать свои природные ресурсы как «оружие» и ограничит поставки.

По словам источников издания, члены правительства ранее участвовали в совещании, на котором оценили, как сокращение поставок скажется на Соединенном Королевстве. По их словам, прямого риска нехватки газа нет, однако конфликт приведет к росту цен на топливо до новых рекордных уровней. РБК