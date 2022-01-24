0
0
149
НОВОСТИ

Лондон опасается сокращения поставок газа из РФ в Европу - The Times

10:00 24.01.2022 Источник: РБК

Чиновники в правительстве Великобритании опасаются, что возможные санкции Запада против России из-за ситуации вокруг Украины приведут к тому, что поставки российского газа в Европу сократятся, сообщает The Times со ссылкой на источники.

Как пишет газета, в британском кабмине ожидают, что в случае введения санкционных мер Россия сможет использовать свои природные ресурсы как «оружие» и ограничит поставки.

По словам источников издания, члены правительства ранее участвовали в совещании, на котором оценили, как сокращение поставок скажется на Соединенном Королевстве. По их словам, прямого риска нехватки газа нет, однако конфликт приведет к росту цен на топливо до новых рекордных уровней.  РБК

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

Загрузка...

НОВОСТИ

11:05 24.01.2022
Отношения Китая и РФ будут стабильно развиваться, несмотря на клевету Запада - МИД КНР
0
38
11:00 24.01.2022
Президент Буркина-Фасо задержан военными, поднявшими мятеж - Reuters
0
54
10:32 24.01.2022
Хуситы совершили ракетный обстрел Абу-Даби - Минобороны ОАЭ
0
119
10:20 24.01.2022
Порядка 85% населения Королевства Тонга пострадали экономически из-за извержения вулкана
0
126
10:05 24.01.2022
США рассматривают возможность размещения войск в Прибалтике и Восточной Европе - NYT
0
158
09:32 24.01.2022
Президент Армении подал в отставку из-за нехватки полномочий
0
210
09:20 24.01.2022
Военные летчики РФ и Сирии начали совместное воздушное патрулирование у Голанских высот
0
228
09:05 24.01.2022
Задержанные в Омской области подростки сознались в убийстве семьи - СК
0
311
09:00 24.01.2022
Госдеп предписал семьям сотрудников посольства США в Киеве покинуть Украину
0
246
08:30 24.01.2022
В Подмосковье отметили юбилейную годовщину освобождения от фашистских захватчиков
0
248

Возврат к списку