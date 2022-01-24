Захарова назвала феерическим фейком публикацию Bloomberg о "просьбе" Си Цзиньпина к Путину
12:00 24.01.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Публикация агентства Блумберг о том, что председатель КНР Си Цзиньпин якобы попросил президента России Владимира Путина не нападать на Украину во время Олимпиады в Пекине, является феерическим фейком. Об этом заявила в понедельник официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире радиостанции "Эхо Москвы".
"Была на днях просто феерическая, фейковая история Блумберг относительно того, что якобы Си Цзиньпин попросил Путина не нападать на Украину во время Олимпийских игр", - сказала она.
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