Захарова назвала феерическим фейком публикацию Bloomberg о "просьбе" Си Цзиньпина к Путину

12:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Публикация агентства Блумберг о том, что председатель КНР Си Цзиньпин якобы попросил президента России Владимира Путина не нападать на Украину во время Олимпиады в Пекине, является феерическим фейком. Об этом заявила в понедельник официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире радиостанции "Эхо Москвы".

"Была на днях просто феерическая, фейковая история Блумберг относительно того, что якобы Си Цзиньпин попросил Путина не нападать на Украину во время Олимпийских игр", - сказала она.