Киев ведет активную подготовку к силовому решению конфликта в Донбассе, заявили в ДНР

12:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Украина продолжает попытки дестабилизировать ситуацию в Донбассе и активно готовится к решению конфликта силовым путем. Об этом в понедельник заявил заместитель начальника управления Народной милиции Донецкой народной республики (ДНР) Эдуард Басурин.

"Украинская сторона не просто продолжает попытки дестабилизации обстановки в Донбассе, обстреливая населенные пункты, а полным ходом готовится к силовому варианту решения конфликта. Командование Народной милиции ДНР настоятельно рекомендует противнику отказаться от своих преступных намерений", - говорится в экстренном заявлении, опубликованном в телеграм-канале оборонного ведомства.