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Решение о передаче скифского золота Украине обжаловано в ВС Нидерландов

16:32 24.01.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Музеи Крыма направили в Верховный суд Нидерландов кассационную жалобу на решение Апелляционного суда Амстердама о передаче коллекции скифского золота Украине. Об этом в понедельник сообщил ТАСС руководитель международной ассоциации "Таврида" и эксперт по международным вопросам, юрист Александр Молохов.

"Кассационная жалоба направлена. Физически она будет в суде только завтра. Она только от музеев, от России жалобы не будет", - сказал собеседник агентства.

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