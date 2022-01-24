Решение о передаче скифского золота Украине обжаловано в ВС Нидерландов
16:32 24.01.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Музеи Крыма направили в Верховный суд Нидерландов кассационную жалобу на решение Апелляционного суда Амстердама о передаче коллекции скифского золота Украине. Об этом в понедельник сообщил ТАСС руководитель международной ассоциации "Таврида" и эксперт по международным вопросам, юрист Александр Молохов.
"Кассационная жалоба направлена. Физически она будет в суде только завтра. Она только от музеев, от России жалобы не будет", - сказал собеседник агентства.
НОВОСТИ
- 17:12 24.01.2022
- "Он здорово помог людям": Сергей Степашин рассказал о роли Михаила Гуцериева в спасении заложников
- 17:12 24.01.2022
- ЕС выделит Киеву 1,2 млрд евро из-за конфликта
- 17:00 24.01.2022
- Неизвестный открыл стрельбу в лекционном зале в немецком Гейдельберге
- 16:40 24.01.2022
- Губернатор Андрей Воробьев рассказал о новых социальных выплатах в Подмосковье
- 16:27 24.01.2022
- Партнерами программы "СберСпасибо" стали компании "СберПраво" и "СберАвтоподписка"
- 16:12 24.01.2022
- Концентрация Киевом ВС на линии соприкосновения говорит о подготовке наступления - Песков
- 16:00 24.01.2022
- Нидерландский сенатор Тини Кокс избран новым председателем ПАСЕ
- 15:34 24.01.2022
- Сбер открыл продажи своей первой умной медиаколонки SberBox Time
- 15:32 24.01.2022
- Российские военные не могут игнорировать действия НАТО в Европе - Песков
- 15:12 24.01.2022
- Вооруженные силы ДНР находятся в режиме повышенной боевой готовности
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать