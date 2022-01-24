Решение о передаче скифского золота Украине обжаловано в ВС Нидерландов

16:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Музеи Крыма направили в Верховный суд Нидерландов кассационную жалобу на решение Апелляционного суда Амстердама о передаче коллекции скифского золота Украине. Об этом в понедельник сообщил ТАСС руководитель международной ассоциации "Таврида" и эксперт по международным вопросам, юрист Александр Молохов.

"Кассационная жалоба направлена. Физически она будет в суде только завтра. Она только от музеев, от России жалобы не будет", - сказал собеседник агентства.