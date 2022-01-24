Польша рассматривает вопрос оказания военной поддержки Украине
19:20 24.01.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Власти Польши рассматривают вопрос оказания военной поддержки Украине, но речь о присутствии польских войск в этой стране не идет. Об этом заявил в понедельник глава Бюро национальной безопасности Польши Павел Солох на брифинге по итогам консультаций президента с представителями правительства и армии.
"Обсуждался вопрос военной помощи", - сказал он, подчеркнув, что пока не может поделиться деталями. "Мы обсуждаем военную, материальную помощь. Но пока никаких решений по этому вопросу не принято", - добавил Солох.
"Речи о каком-то увеличении, каком-то присутствии наших войск на территории Украины не идет. Украинцы об этом не просили", - констатировал он.
НОВОСТИ
- 20:00 24.01.2022
- Госдума меняет график работы на ближайшие месяцы из-за эпидситуации
- 18:40 24.01.2022
- Путин обсудил с президентом Кубы координацию действий двух стран на международной арене
- 18:07 24.01.2022
- Сбер признан лучшим банком по платежным сервисам для финансовых институтов в Центральной и Восточной Европе
- 18:00 24.01.2022
- Мусульмане пока не собираются переводить массовые мероприятия в онлайн
- 17:32 24.01.2022
- Двадцать кораблей Балтийского флота вышли на учения в море
- 17:12 24.01.2022
- "Он здорово помог людям": Сергей Степашин рассказал о роли Михаила Гуцериева в спасении заложников
- 17:12 24.01.2022
- ЕС выделит Киеву 1,2 млрд евро из-за конфликта
- 17:00 24.01.2022
- Неизвестный открыл стрельбу в лекционном зале в немецком Гейдельберге
- 16:40 24.01.2022
- Губернатор Андрей Воробьев рассказал о новых социальных выплатах в Подмосковье
- 16:32 24.01.2022
- Решение о передаче скифского золота Украине обжаловано в ВС Нидерландов
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать