Польша рассматривает вопрос оказания военной поддержки Украине

19:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Власти Польши рассматривают вопрос оказания военной поддержки Украине, но речь о присутствии польских войск в этой стране не идет. Об этом заявил в понедельник глава Бюро национальной безопасности Польши Павел Солох на брифинге по итогам консультаций президента с представителями правительства и армии.

"Обсуждался вопрос военной помощи", - сказал он, подчеркнув, что пока не может поделиться деталями. "Мы обсуждаем военную, материальную помощь. Но пока никаких решений по этому вопросу не принято", - добавил Солох.

"Речи о каком-то увеличении, каком-то присутствии наших войск на территории Украины не идет. Украинцы об этом не просили", - констатировал он.