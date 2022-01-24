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Польша рассматривает вопрос оказания военной поддержки Украине

19:20 24.01.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Власти Польши рассматривают вопрос оказания военной поддержки Украине, но речь о присутствии польских войск в этой стране не идет. Об этом заявил в понедельник глава Бюро национальной безопасности Польши Павел Солох на брифинге по итогам консультаций президента с представителями правительства и армии.

"Обсуждался вопрос военной помощи", - сказал он, подчеркнув, что пока не может поделиться деталями. "Мы обсуждаем военную, материальную помощь. Но пока никаких решений по этому вопросу не принято", - добавил Солох.

"Речи о каком-то увеличении, каком-то присутствии наших войск на территории Украины не идет. Украинцы об этом не просили", - констатировал он.

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