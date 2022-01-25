По всему энергокольцу в Центральной Азии произошел сбой электричества
11:00 25.01.2022 Источник: Интерфакс
В странах Центральной Азии фиксируются масштабные отключения электроэнергии. "Сбой электричества произошел по всему энергокольцу в Центральной Азии", - заявил "Интерфаксу" представитель пресс-службы министерства энергетики Киргизии.
В результате, по его словам, "по всей территории республики нет электричества".
Кроме того, без энергоснабжения остались многие регионы Узбекистана, включая Ташкент, без энегоснабжения осталась большая часть Алматы в Казахстане.
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