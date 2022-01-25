По всему энергокольцу в Центральной Азии произошел сбой электричества

11:00 Источник: Интерфакс

В странах Центральной Азии фиксируются масштабные отключения электроэнергии. "Сбой электричества произошел по всему энергокольцу в Центральной Азии", - заявил "Интерфаксу" представитель пресс-службы министерства энергетики Киргизии.

В результате, по его словам, "по всей территории республики нет электричества".

Кроме того, без энергоснабжения остались многие регионы Узбекистана, включая Ташкент, без энегоснабжения осталась большая часть Алматы в Казахстане.