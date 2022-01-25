Япония призывает своих граждан срочно покинуть территорию Украины
14:00 25.01.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Правительство Японии призывает граждан страны срочно покинуть территорию Украины. Об этом во вторник на пресс-конференции в Токио заявил генеральный секретарь японского кабинета министров Хирокадзу Мацуно.
"Мы призываем находящихся в Украине соотечественников срочно покинуть ее территорию. Что касается ситуации с посольством [Японии], мы будем применять надлежащие меры, исходя из положения дел в регионе и с позиции защиты наших граждан", - подчеркнул Мацуно.
Ситуацию вокруг Украины во вторник на пресс-конференции также прокомментировал министр иностранных дел Японии Ёсимаса Хаяси. "В регионе растет напряженность из-за увеличения военного присутствия России на границе с Украиной. Вовлеченные в происходящее страны предпринимают дипломатические усилия, однако ситуация может стремительно измениться", - считает министр.
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