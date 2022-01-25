Почти 90% пациентом с "омикроном" в РФ заразились уже внутри страны - Попова
16:00 25.01.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Почти 90% пациентов с "омикроном" в России заразились новым штаммом коронавируса уже внутри страны, сообщила во вторник глава Роспотребнадзора Анна Попова.
"Из того количества людей [с "омикроном в РФ] основная часть - это внутреннее заражение в стране, это почти 90%. Из этого количества не привиты были почти 70%. Это высокий удельный вес, который как раз и показывает, что наличие иммунитета поствакцинального в лучшем случае, или же постинфекционного, защищает в значительной степени и от нового развивающегося варианта коронавируса", - сказала она на заседании координационного совета по борьбе с коронавирусной инфекцией при правительстве РФ.
Ранее Попова сообщила, что в РФ зафиксировано уже более 5 880 случаев заражения "омикроном".
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