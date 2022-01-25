0
0
38
НОВОСТИ

Почти 90% пациентом с "омикроном" в РФ заразились уже внутри страны - Попова

16:00 25.01.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Почти 90% пациентов с "омикроном" в России заразились новым штаммом коронавируса уже внутри страны, сообщила во вторник глава Роспотребнадзора Анна Попова.

"Из того количества людей [с "омикроном в РФ] основная часть - это внутреннее заражение в стране, это почти 90%. Из этого количества не привиты были почти 70%. Это высокий удельный вес, который как раз и показывает, что наличие иммунитета поствакцинального в лучшем случае, или же постинфекционного, защищает в значительной степени и от нового развивающегося варианта коронавируса", - сказала она на заседании координационного совета по борьбе с коронавирусной инфекцией при правительстве РФ.

Ранее Попова сообщила, что в РФ зафиксировано уже более 5 880 случаев заражения "омикроном".

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

Загрузка...

НОВОСТИ

16:12 25.01.2022
Госдума приняла в I чтении законопроект об организации местного самоуправления
0
11
15:32 25.01.2022
Более 176 тыс. иностранцев запрещен въезд в Россию в прошлом году - МВД
0
94
15:12 25.01.2022
Аравийская коалиция объявила о военной операции против объектов мятежников в Сане
0
136
15:00 25.01.2022
В жилом доме в Приморье взорвалась граната, один человек погиб
0
134
14:32 25.01.2022
Пять стран создадут фонд помощи Украине
0
229
14:12 25.01.2022
Путин и президент Кубы не обсуждали размещение военных баз и усиление ВТС - Песков
0
220
14:00 25.01.2022
Япония призывает своих граждан срочно покинуть территорию Украины
0
228
13:57 25.01.2022
Сбер, РФПИ и фонд Mubadala поддержат сеть дата-центров IXcellerate инвестициями
0
204
13:32 25.01.2022
Устроенный Сбером и ТНТ "Стрим батл" увидели более 30 миллионов зрителей
0
232
13:32 25.01.2022
Навальный и его сторонники внесены в реестр террористов и экстремистов - Росфинмониторинг
0
239

Возврат к списку