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Германия призвала исключить российский энергетический сектор из санкций из-за Украины - Bloomberg

10:00 26.01.2022 Источник: РБК

Правительство Германии требует, чтобы возможные санкции против России из-за Украины не затрагивали российский энергетический сектор, сообщает Bloomberg со ссылкой на документы. Власти ФРГ настаивают на этом исключении, если будут приняты меры для блокировки доступа российских банков к расчетам по операциям в долларах США.

Германия опасается, что без этого поставки энергии в Европу окажутся под угрозой, пишет агентство со ссылкой на документы. Однако, по словам собеседника Bloomberg, предлагаемые страной исключения не предотвратят возможные меры против газопровода «Северный поток-2». В МИД ФРГ не ответили на запрос агентства.

По данным источников, аналогичную точку зрения поддерживают и другие западноевропейские страны.  РБК

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