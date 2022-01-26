Германия призвала исключить российский энергетический сектор из санкций из-за Украины - Bloomberg

10:00 Источник: РБК

Правительство Германии требует, чтобы возможные санкции против России из-за Украины не затрагивали российский энергетический сектор, сообщает Bloomberg со ссылкой на документы. Власти ФРГ настаивают на этом исключении, если будут приняты меры для блокировки доступа российских банков к расчетам по операциям в долларах США.

Германия опасается, что без этого поставки энергии в Европу окажутся под угрозой, пишет агентство со ссылкой на документы. Однако, по словам собеседника Bloomberg, предлагаемые страной исключения не предотвратят возможные меры против газопровода «Северный поток-2». В МИД ФРГ не ответили на запрос агентства.

По данным источников, аналогичную точку зрения поддерживают и другие западноевропейские страны. РБК