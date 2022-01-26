МВД РФ объявило в розыск Олега Навального
11:05 26.01.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
МВД России объявило в розыск по уголовной статье брата блогера Алексея Навального Олега, следует из базы данных министерства.
"Навальный Олег, 09.04.1983 года рождения, разыскивается по статье УК", - говорится в базе. Другие детали не уточняются.
Ранее представители ФСИН направили в суд ходатайство о замене Олегу Навальному условного срока на реальный в связи с тем, что он не исполняет ограничения, наложенные на него приговором суда по делу о нарушении санитарных норм.
Преображенский суд Москвы в прошлом году назначил Олегу Навальному год лишения свободы условно. По версии обвинения, он через соцсети призывал людей участвовать в несогласованной акции в январе 2021 года, чем нарушил рекомендации по борьбе с коронавирусной инфекцией.
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