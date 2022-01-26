ВС Украины готовят в Донбассе полевые склады в 15-20 км от линии соприкосновения - Басурин
12:32 26.01.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Подразделения Вооруженных сил Украины в Донбассе получили распоряжение подготовить полевые склады в 15-20 км от линии соприкосновения. Об этом сообщил в среду на брифинге заместитель начальника управления народной милиции Донецкой народной республики Эдуард Басурин.
"На железнодорожных станциях населенных пунктов [Донбасса] Красноармейск, Дружковка, Зачатовка зафиксировано прибытие эшелонов с горюче-смазочными материалами и боеприпасами. <...> Командирам бригад указано подготовить на удалении 15-20 км от линии боевого соприкосновения полевые склады для приема боеприпасов на грунт", - сказал он.
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