ВС Украины готовят в Донбассе полевые склады в 15-20 км от линии соприкосновения - Басурин

12:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Подразделения Вооруженных сил Украины в Донбассе получили распоряжение подготовить полевые склады в 15-20 км от линии соприкосновения. Об этом сообщил в среду на брифинге заместитель начальника управления народной милиции Донецкой народной республики Эдуард Басурин.

"На железнодорожных станциях населенных пунктов [Донбасса] Красноармейск, Дружковка, Зачатовка зафиксировано прибытие эшелонов с горюче-смазочными материалами и боеприпасами. <...> Командирам бригад указано подготовить на удалении 15-20 км от линии боевого соприкосновения полевые склады для приема боеприпасов на грунт", - сказал он.