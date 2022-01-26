В Москве за сутки выявили 19 856 заразившихся коронавирусом
12:20 26.01.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в Москве увеличилось за сутки на 19 856 против 18 935 днем ранее, следует из данных, опубликованных в среду в телеграм-канале столичного оперативного штаба.
В относительном выражении прирост составил 0,9%. Всего в столице с начала пандемии выявили 2 232 836 случаев заражения.
Число умерших из-за новой болезни в столице возросло на 74 против 75 днем ранее, до 38 588 (1,73% всех заразившихся), следует из данных штаба.
НОВОСТИ
- 13:32 26.01.2022
- РФ не даст Западу "замотать" предложения по гарантиям безопасности - Лавров
- 13:20 26.01.2022
- Возможность подать документы в вуз очно будет зависеть от эпидобстановки - Минобрнауки РФ
- 13:05 26.01.2022
- Саудовская Аравия нанесла около 50 авиаударов по Йемену за сутки - иранское ТВ
- 13:00 26.01.2022
- Нет заявлений от кабмина Италии с рекомендациями бизнесу не встречаться с Путиным - Песков
- 12:32 26.01.2022
- ВС Украины готовят в Донбассе полевые склады в 15-20 км от линии соприкосновения - Басурин
- 12:05 26.01.2022
- Прививку от коронавируса более склонны сделать россияне, имеющие высшее образование - опрос
- 12:00 26.01.2022
- В России выявили 74 692 случая заражения коронавирусом за сутки, это максимум за пандемию
- 11:42 26.01.2022
- В 2022 году природный газ получат еще 1,7 тысяч населенных пунктов Подмосковья
- 11:32 26.01.2022
- Шесть рабочих насмерть отравились выхлопными газами в Волгоградской области - источник
- 11:20 26.01.2022
- Первый иск к Украине по водной блокаде подадут в феврале - вице-спикер Госсовета Крыма
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать