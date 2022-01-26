В Москве за сутки выявили 19 856 заразившихся коронавирусом

12:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в Москве увеличилось за сутки на 19 856 против 18 935 днем ранее, следует из данных, опубликованных в среду в телеграм-канале столичного оперативного штаба.

В относительном выражении прирост составил 0,9%. Всего в столице с начала пандемии выявили 2 232 836 случаев заражения.

Число умерших из-за новой болезни в столице возросло на 74 против 75 днем ранее, до 38 588 (1,73% всех заразившихся), следует из данных штаба.