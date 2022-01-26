В Московской области открылся новый комплекс по переработке отходов

18:26

Фото пресс-службы правительства

Московской области

Новый комплекс по переработке отходов (КПО) «Нева» начал работу в подмосковном Солнечногорске. Ежегодно здесь будут сортировать и утилизировать 500 тыс. т твердых коммунальных отходов (ТКО).

Комплексная современная система по обращению с отходами создается в Московской области по поручению губернатора Андрея Воробьёва. Закрыты все 39 мусорных полигонов. На их место приходят КПО, где отбирают полезные материалы для переработки – это является одной из основных целей президентского проекта «Экология».

«Все оборудование на КПО «Нева» соответствует международным стандартам, автоматизация завода – 83%. Здесь применена самая новая технология – туннельное компостирование, которое происходит в закрытых помещениях и не влияет на окружающую среду. 78% оборудования на предприятии – отечественного производства, – сообщил вице-губернатор Евгений Хромушин. – Объект создан в кратчайшие сроки, что важно для жителей Солнечногорска. Рядом здесь – незаконная свалка. В ближайшее время организуем работу по ее рекультивации. Весь цикл будет проводиться на новом КПО».

Это 11-й КПО в регионе, введенный в эксплуатацию с 2019 года. Здесь создали более 550 рабочих мест. «Подмосковье – один из лидеров, по итогам 2021 года регион получил премию как самый успешный регион в рамках реформы, – отметил гендиректор ППК «Российский экологический оператор» Денис Буцаев. – На территории области 11 КПО – это самый высокий показатель в стране, и «Нева» задает новые стандарты. Это пример, к которому должны стремиться все. Задача – использование вторсырья для производства оригинальной продукции, она будет реализовываться в рамках федерального проекта «Экономика замкнутого цикла». Рассчитываем, что Московская область войдет в его состав двумя экотехнопарками».

На «Неве» до 75% объема отходов пойдет на переработку и только 25% – на захоронение. «При строительстве КПО были применены лучшие практики отрасли. По производственным и экологическим параметрам «Нева» соответствует и уже превосходит целевые показатели», – сказал председатель совета директоров группы «ЭкоЛайн» Евгений Михайлов.