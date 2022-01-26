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Вице-канцлер ФРГ сказал, на сколько Германия зависит от российского газа

18:45 26.01.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Основные объемы газа из России в Германию поступают не через территорию Украины и Польши, а по трубопроводу «Северный поток — 1». Об этом сообщил в среду на пресс-конференции вице-канцлер, министр экономики и защиты климата ФРГ Роберт Хабек.

«Мы имеем дело с ситуацией, когда используются все договоренности о поставках. Германия зависит примерно на 55% от российского газа», — сказал он, отметив, что возможности ФРГ по диверсификации путей поставок расширились.

«Все договоры о поставках [газа] из России соблюдаются, но, правда, [эти поставки осуществляются] больше не по трубопроводу на Украине, не через Польшу по „Ямалу — Европе“, — продолжил Хабек. „Большая часть поступает по „Северному потоку — 1“, — заявил он.

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