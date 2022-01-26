Сбер укрепил свои позиции в мировом рейтинге гендерного равенства Bloomberg
18:36 26.01.2022
Сбер в мировом рейтинге гендерного равенства Bloomberg Gender-Equality Index-2022 серьезно укрепил свои позиции по сравнению с 2020 годом, когда компания впервые вошла в этот список. В нынешнем году совокупный индекс Сбера оказался выше общемирового показателя. Рейтинг Bloomberg Gender-Equality Index позвоялет оценить данные о гендерном равенстве в крупнейших компаниях мира. «У каждого, кто работает в Сбере, есть все возможности для своего развития, - говорит старший вице-президент, руководитель блока HR Сбера Наталья Дудина. - Мы заботимся о людях, делаем все возможное, чтобы обеспечить финансовую и психологическую стабильность наших сотрудников. Мы внимательно относимся к гендерному равенству во всех аспектах работы. И гордимся, что в прошлом году женщины Сбера сделали в 2,5 раза больше карьерных продвижений».
Исторически Сбер – привлекательное место работы для женщин, которых в компании более 70%. Стремление к преодолению гендерных барьеров обозначено и последовательно реализуется в рамках ESG-стратегии Сбера. В компании действуют программы заботы о сотрудниках, в том числе, принятые в качестве ответа на вызовы пандемии. В частности, Сбер внедряет гибкие форматы работы, программы по поддержке психического здоровья сотрудников, поддерживает возможности женской карьеры.
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