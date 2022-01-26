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Евро снова пробил "потолок" в 90 рублей

19:15 26.01.2022 Источник: Интерфакс

Евро и доллар заметно усилили темпы роста на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) в среду вечером, евро поднялся выше 90 руб. впервые с 20 июля 2021 года, доллар торгуется вблизи 80 руб./$1 впервые с ноября 2020 года.

Курс евро составил 90,03 руб./EUR1 в 18:35 МСК, что на 1,23 рубля выше уровня закрытия предыдущих торгов. Доллар США стоил 79,8 руб./$1, подорожав на 1,1675 рубля. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) увеличилась на 1,19 рубля - до 84,4 рубля.

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