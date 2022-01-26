Ответ США в письменном виде России уже передан - Bloomberg

20:10 Источник: Интерфакс

Письменный ответ США по предложениям России по гарантиям безопасности передан российской стороне, сообщила в среду корреспондент агентства Bloomberg Дженнифер Джейкобс в твиттере."Ответ США в письменном виде России уже передан", - говорится в сообщении.

Со своей стороны, пресс-служба НАТО объявила, что генсек альянса Йенс Столтенберг позже в среду проведет пресс-конференцию.

Ранее появилась информация о том, что госсекретарь США Энтони Блинкен тоже в среду вечером выступит перед прессой.