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НОВОСТИ

Ответ США в письменном виде России уже передан - Bloomberg

20:10 26.01.2022 Источник: Интерфакс

Письменный ответ США по предложениям России по гарантиям безопасности передан российской стороне, сообщила в среду корреспондент агентства Bloomberg Дженнифер Джейкобс в твиттере."Ответ США в письменном виде России уже передан", - говорится в сообщении.

Со своей стороны, пресс-служба НАТО объявила, что генсек альянса Йенс Столтенберг позже в среду проведет пресс-конференцию.

Ранее появилась информация о том, что госсекретарь США Энтони Блинкен тоже в среду вечером выступит перед прессой.

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