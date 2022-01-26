Посол США побывал в российском МИДе, вероятно, передав ответ США по безопасности
20:20 26.01.2022 Источник: Интерфакс
Ранее в СМИ появились сообщения, что Салливан привёз на Смоленскую площадь ответы на предложения РФ по гарантиям безопасности. Агентство "Блумберг" также сообщило, что США передали России ответ на ее предложения.
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