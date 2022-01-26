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НОВОСТИ

Посол США побывал в российском МИДе, вероятно, передав ответ США по безопасности

20:20 26.01.2022 Источник: Интерфакс

Встреча американского посла в РФ Джона Салливана в МИД России завершилась, сообщил "Интерфаксу" информированный источник."Завершилась", - сказал собеседник агентства.Таким образом, встреча продлилась около получаса.

Ранее в СМИ появились сообщения, что Салливан привёз на Смоленскую площадь ответы на предложения РФ по гарантиям безопасности. Агентство "Блумберг" также сообщило, что США передали России ответ на ее предложения.

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