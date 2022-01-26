Для встречь контактной группы по Донбассу Турция предложила Стамбул

22:25 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Турция в ответ на запрос председателя ОБСЕ предложила Стамбул в качестве потенциального места очных заседаний трехсторонней контактной группы (ТКГ) по урегулированию на востоке Украины при условии наличия консенсусного решения. Об этом сообщил в среду специальный представитель действующего председателя ОБСЕ на Украине и в контактной группе по урегулированию конфликта в Донбассе посол Микко Киннунен по итогам видеоконференции рабочих групп контактной группы.

«В ответ на просьбу председателя ОБСЕ Турция предварительно предложила Стамбул в качестве потенциального места проведения встреч ТКГ при условии достижения консенсуса. Выражаю за это благодарность Турции. Я проинформировал участников дискуссий об этой возможности вернуться к очным встречам. Я убежден, что личные встречи повысят качество и конфиденциальность наших обсуждений», — говорится в заявлении Киннунена, которое распространила пресс-служба ОБСЕ.