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Для встречь контактной группы по Донбассу Турция предложила Стамбул

22:25 26.01.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Турция в ответ на запрос председателя ОБСЕ предложила Стамбул в качестве потенциального места очных заседаний трехсторонней контактной группы (ТКГ) по урегулированию на востоке Украины при условии наличия консенсусного решения. Об этом сообщил в среду специальный представитель действующего председателя ОБСЕ на Украине и в контактной группе по урегулированию конфликта в Донбассе посол Микко Киннунен по итогам видеоконференции рабочих групп контактной группы.

«В ответ на просьбу председателя ОБСЕ Турция предварительно предложила Стамбул в качестве потенциального места проведения встреч ТКГ при условии достижения консенсуса. Выражаю за это благодарность Турции. Я проинформировал участников дискуссий об этой возможности вернуться к очным встречам. Я убежден, что личные встречи повысят качество и конфиденциальность наших обсуждений», — говорится в заявлении Киннунена, которое распространила пресс-служба ОБСЕ.

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