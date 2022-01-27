В Москве выявили 26 586 заразившихся коронавирусом за сутки
12:20 27.01.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в Москве увеличилось за сутки на 26 586 против 19 856 днем ранее, следует из данных, опубликованных на портале стопкоронавирус.рф в четверг.
В относительном выражении прирост составил 1,2%. Всего в столице с начала пандемии выявили 2 259 422 случая заражения.
Число умерших из-за новой болезни в столице возросло на 72 против 74 днем ранее, до 38 660 (1,71% всех заразившихся).
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