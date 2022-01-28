Инструкторы ЧВК из США участвуют в военных сборах украинских радикалов в Сумах - Басурин

13:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Военные сборы украинских радикалов с участием инструкторов из американских частных военных компаний (ЧВК) "Форвард обсервейшен груп" и "Академия" проводятся в Сумах. Об этом на брифинге в пятницу сообщил заместитель начальника управления Народной милиции Донецкой народной республики Эдуард Басурин.

"Сумское отделение украинской радикальной организации "Национальный корпус" приступило к проведению военных сборов с наемниками под руководством националистов, имеющих опыт участия в боевых действиях во время карательной операции Киева в Донбассе летом 2014 года. Имеется информация, что в подготовке боевиков также участвуют инструкторы из американских частных военных компаний "Форвард обсервейшен груп" и "Академия", - сказал он.