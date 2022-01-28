0
0
151
НОВОСТИ

Инструкторы ЧВК из США участвуют в военных сборах украинских радикалов в Сумах - Басурин

13:32 28.01.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Военные сборы украинских радикалов с участием инструкторов из американских частных военных компаний (ЧВК) "Форвард обсервейшен груп" и "Академия" проводятся в Сумах. Об этом на брифинге в пятницу сообщил заместитель начальника управления Народной милиции Донецкой народной республики Эдуард Басурин.

"Сумское отделение украинской радикальной организации "Национальный корпус" приступило к проведению военных сборов с наемниками под руководством националистов, имеющих опыт участия в боевых действиях во время карательной операции Киева в Донбассе летом 2014 года. Имеется информация, что в подготовке боевиков также участвуют инструкторы из американских частных военных компаний "Форвард обсервейшен груп" и "Академия", - сказал он.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

Загрузка...

Новости

14:32 28.01.2022
Российские банки заработали рекордные 2,4 трлн руб. чистой прибыли в 2021 году
0
49
14:12 28.01.2022
Путин выскажется насчет ответа Запада по гарантиям безопасности - Песков
0
94
14:05 28.01.2022
СМИ: банки вынуждены поднимать ставки по ипотеке
0
100
14:00 28.01.2022
Польша хочет захватить пограничника Белоруссии для обмена на своего военного - Лукашенко
0
113
13:20 28.01.2022
Сотни тысяч военных РФ будут в Белоруссии, в случае агрессии против нее - Лукашенко
0
171
13:12 28.01.2022
Сбер и УГМК займутся развитием горнолыжного курорта Шерегеш
0
184
13:05 28.01.2022
В Москве выявили 23 994 заразившихся коронавирусом за сутки
0
163
13:00 28.01.2022
Токаев избран председателем правящей партии Казахстана "Нур Отан"
0
173
12:32 28.01.2022
Ответ США на предложения РФ - образец дипломатического приличия по сравнению с ответом НАТО, заявил Лавров
0
236
12:20 28.01.2022
Лукашенко заявил о возможности войны, если против Белоруссии и РФ будет развязана агрессия
0
250

Возврат к списку