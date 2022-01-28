Один человек погиб и двое пострадали при жесткой посадке Ми-8 в Ульяновской области

18:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Один человек погиб в результате жесткой посадки вертолета Ми-8 Минобороны в Ульяновской области, еще два члена экипажа пострадали. Об этом ТАСС сообщили в экстренных службах.

"На борту находились три члена экипажа. Один из них скончался от травм, двое ранены", - сказал собеседник агентства.