РФ и НАТО могут заключить соглашения, гарантирующие мир и безопасность - Орбан

22:40 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Разногласия России и НАТО могут быть преодолены, поэтому возможно заключение таких соглашений, которые гарантируют мир и безопасность. Об этом заявил во вторник премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, выступая на совместной пресс-конференции с президентом РФ Владимиром Путиным по итогам их переговоров в Кремле.

"Я убедился сегодня в том, что эти расхождения в позициях могут быть преодолены. Можно заключить такие соглашения, которые гарантируют мир и безопасность для России и которые будут приемлемы для стран-членов", - сказал он.