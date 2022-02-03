ООН: Москва – лучший мегаполис мира по качеству жизни и уровню развития инфраструктуры

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Представители ООН признали Москву лучшим мегаполисом мира по показателям «развитие инфраструктуры» и «качество жизни». Согласно предварительным данным рейтинга «Индекс процветания городов», опубликованным в рамках программы ООН-Хабитат, Москва по развитию инфраструктуры лидирует, получив 83,2 балла. За ней следуют Лондон (75,9 баллов) и Париж (76,3 баллов). Столица РФ также первенствует и по качеству жизни, набрав 68,3 балла, при том, что у Лондона - 61,5, а у Парижа 57,1.

Полная версия исследования появится 31 марта. В общем рейтинге Москва занимает третье место среди 29 мегаполисов мира. Первую позицию занимает Сингапур, второе - Торонто.

Эксперты ООН провели анализ ситуации в 50 крупнейших городах мира, включив в итоговый рейтинг 29 из них, среди которых Бангкок, Буэнос-Айрес, Гонконг, Дар-эс-Салам, Дели, Джакарта, Лима, Лондон, Мадрид, Мехико, Москва, Нью-Йорк, Осака, Париж, Пекин, Сантьяго, Сан-Паулу, Сеул, Сидней, Сингапур, Токио, Торонто, Хошимин, Шанхай. Индекс городского процветания – специальный комплексный инструмент, позволяющий оценить уровень процветания и сбалансированности развития различных городов.