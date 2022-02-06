Число умерших от COVID-19 за сутки в России с 16 января остается примерно на одном уровне - Оерштаб

11:30 Источник: Интерфакс

Суточный прирост новых заболевших коронавирусной инфекцией в РФ составил 180 тыс. 71 случай, что на 2,7 тыс. заражений больше, чем сообщалось днем ранее, госпитализированы за сутки 12 тыс. 749 человек, следует из данных оперативного штаба, обнародованных в воскресенье.

"По состоянию на 6 февраля в РФ выявлено 180 071 новых случаев COVID-19. Количество госпитализаций за сутки составило 12 749 человек и уменьшилось по сравнению с предшествующими сутками на 29,3%", - сообщили в оперштабе.

По сравнению с прошлыми сутками, когда в РФ были зарегистрированы 177 тыс. 282 заболевших, число новых случаев COVID-19 выросло на 2 тыс. 789. Скончался за сутки 661 человек.

Согласно данным штаба, распространение штамма "омикрон" обнаружен в 84 регионах страны. За сутки число регионов, где выявлен новый штамм COVID-19, не изменилось. "Выздоровели за сутки 59 583 человека, или на 1,5% меньше в сравнении с 5 февраля" - сообщили в оперштабе.

Всего в России за время пандемии зарегистрировано 12 млн 810 тыс. 118 случаев коронавирусной инфекции, 335 тыс. 414 умерших и 10 млн 569 тыс. 271 выписанных.

Число умерших от коронавируса за сутки в России с 16 января остается примерно на одном уровне и соответствует показателям конца июня - начала июля 2021 года.