Доказательств, что российские агенты были во Врбетице нет - Президент Земан

14:37 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Служба безопасности и информации (контрразведка) Чехии не располагает доказательствами, что агенты российских спецслужб проникли на территорию складов во Врбетице (восток Чехии), где в 2014 произошли взрывы, в причастности к которым в Праге обвинили Москву. Об этом заявил президент Чехии Милош Земан в воскресенье в интервью телеканалу «Си-эн-эн прима ньюс».

«Служба безопасности и информации не имеет доказательств и свидетелей, что российские агенты были на территории [военных] складов во Врбетице», — отметил Земан.