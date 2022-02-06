Доказательств, что российские агенты были во Врбетице нет - Президент Земан
14:37 06.02.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
«Служба безопасности и информации не имеет доказательств и свидетелей, что российские агенты были на территории [военных] складов во Врбетице», — отметил Земан.
НОВОСТИ
- 14:50 06.02.2022
- Макрон рассказал о целях своего визита в Россию
- 14:44 06.02.2022
- Андрей Воробьёв обратился к российским олимпийцам: «Мы переживаем – вы побеждаете!»
- 13:24 06.02.2022
- Полиция Оттавы не может справиться с протестующими против ковидных ограничений
- 11:40 06.02.2022
- В медальном зачете Олимпиады в Пекине Россия поднялась на 2-е место
- 11:30 06.02.2022
- Число умерших от COVID-19 за сутки в России с 16 января остается примерно на одном уровне - Оерштаб
- 11:12 06.02.2022
- Сокращение автопотока на 400 тысяч машин в сутки разгрузило дороги Москвы до 5-6 баллов
- 10:40 06.02.2022
- КНДР зарабатывает воровством криптовалют и развивает ядерное оружие - СМИ
- 10:20 06.02.2022
- Спутники Илона Маска мешают следить за опасными астероидами - ученые
- 10:00 06.02.2022
- Данные университета Хопкинса о заражении и смертях от COVID-19 в мире на 6 февраля, 2022
- 09:30 06.02.2022
- Что если бы мы сказали, что США могут взять Лондон за неделю? - Зампостпреда РФ при ООН
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать