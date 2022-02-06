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Доказательств, что российские агенты были во Врбетице нет - Президент Земан

14:37 06.02.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Служба безопасности и информации (контрразведка) Чехии не располагает доказательствами, что агенты российских спецслужб проникли на территорию складов во Врбетице (восток Чехии), где в 2014 произошли взрывы, в причастности к которым в Праге обвинили Москву. Об этом заявил президент Чехии Милош Земан в воскресенье в интервью телеканалу «Си-эн-эн прима ньюс».

«Служба безопасности и информации не имеет доказательств и свидетелей, что российские агенты были на территории [военных] складов во Врбетице», — отметил Земан.

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