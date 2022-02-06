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Макрон: Геополитическая цель России сегодня явно не Украина

16:34 06.02.2022 Источник: Интерфакс

Президент Франции Эмманюэль Макрон считает, что поиск взаимоприемлемых решений для европейской безопасности должен вестись с уважением и пониманием России.

"Я всегда поддерживал глубокий диалог с президентом Путиным и наша ответственность в том, чтобы выработать исторические решения. Я полагаю, что президент Путин к этому готов", - заявил Макрон в интервью еженедельной газете Le Journal du dimanche. Он добавил, что именно с таким настроем направляется в понедельник в Москву.

"Геополитическая цель России сегодня явно не Украина, а прояснение правил сосуществования с НАТО или ЕС", - сказал французский президент.

По его мнению, эффективный и устойчивый диалог Запада с Россией "не может и не должен происходить через ослабление какого-либо европейского государства".

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