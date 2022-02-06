Планируемые США санкции против России окажут воздействие на Китай - Помощник президента США
18:20 06.02.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
«Санкции, которые мы намерены ввести, окажут воздействие на Китай, потому что они нацелены на финансовую систему России, которая связана с китайской экономикой. У Китая будет выбор, действовать в соответствии с санкциями или нет. Если будет сделан выбор не соблюдать санкции, тогда, конечно, предусмотрены определенные штрафы. В целом, с нашей точки зрения, Пекин понесет часть цены за вторжение РФ на Украину. Они должны учитывать это в контактах с российскими властями на протяжении следующих пары недель», — сказал он.
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