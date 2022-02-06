В Америке уже думают, как помочь беженцам из Украины в случае "агрессии" России
19:45 06.02.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
«Мы очень тесно сотрудничаем с нашими союзниками в Европе, чтобы гарантировать, что мы будем в состоянии помочь удовлетворить их потребности в энергоресурсах. <…> Мы также предпринимаем шаги, чтобы подготовиться к потенциальному кризису с беженцами», — сказал он.
«Но ключевой выбор за президентом [России Владимиром] Путиным. Он может выбрать путь дипломатии с США и НАТО или же принять последствия вторжения, которые будут включать серьезные экономические последствия [для РФ]», — добавил Адейемо.
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