В Америке уже думают, как помочь беженцам из Украины в случае "агрессии" России

19:45 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Власти Соединенных Штатов предпринимают шаги для подготовки к кризису, обусловленному возможным наплывом беженцев из Украины в другие страны. Об этом заместитель министра финансов США Адевале Адейемо заявил в воскресенье в эфире телекомпании Си-би-эс.

«Мы очень тесно сотрудничаем с нашими союзниками в Европе, чтобы гарантировать, что мы будем в состоянии помочь удовлетворить их потребности в энергоресурсах. <…> Мы также предпринимаем шаги, чтобы подготовиться к потенциальному кризису с беженцами», — сказал он.

«Но ключевой выбор за президентом [России Владимиром] Путиным. Он может выбрать путь дипломатии с США и НАТО или же принять последствия вторжения, которые будут включать серьезные экономические последствия [для РФ]», — добавил Адейемо.