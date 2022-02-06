Австрийцам, привитым "Спутником V" придется "перекалываться"

21:10 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Минздрав Австрии представил в воскресенье постановление о порядке исполнения закона об обязательной вакцинации от коронавируса. В перечень признанных вакцин вошли, помимо зарегистрированных в Евросоюзе, два китайских и три индийских препарата, российского «Спутника V» в нем не оказалось. Об этом сообщило Австрийское агентство печати со ссылкой на официальный документ. Он еще не был опубликован Минздравом, это постановление в понедельник сначала должен утвердить парламент.

В Минздраве Австрии не ответили на запросы корр. ТАСС с просьбой пояснить причины отсутствия российской вакцины в списке признанных на национальном уровне препаратов в условиях начала обязательной вакцинации от ковида в этой стране. Еще в январе глава Минздрава Вольфганг Мюкштайн, представляя законопроект об обязательной прививке от ковида, пообещал, что власти изучат вопрос учета сертификата иммунизации «Спутником V» с момента начала реализации закона. Он тогда сам констатировал, что в Австрии много привитых российским препаратом.

Как уточняет Австрийское агентство печати, постановление Минздрава предусматривает при этом специальный регламент для непризнанных вакцин, в том числе «Спутника V»: людям, уже привитым двумя его компонентами, в Австрии для удовлетворения требованиям закона можно будет сделать не положенные три, а только две прививки признанными препаратами.