Австрийцам, привитым "Спутником V" придется "перекалываться"
21:10 06.02.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
В Минздраве Австрии не ответили на запросы корр. ТАСС с просьбой пояснить причины отсутствия российской вакцины в списке признанных на национальном уровне препаратов в условиях начала обязательной вакцинации от ковида в этой стране. Еще в январе глава Минздрава Вольфганг Мюкштайн, представляя законопроект об обязательной прививке от ковида, пообещал, что власти изучат вопрос учета сертификата иммунизации «Спутником V» с момента начала реализации закона. Он тогда сам констатировал, что в Австрии много привитых российским препаратом.
Как уточняет Австрийское агентство печати, постановление Минздрава предусматривает при этом специальный регламент для непризнанных вакцин, в том числе «Спутника V»: людям, уже привитым двумя его компонентами, в Австрии для удовлетворения требованиям закона можно будет сделать не положенные три, а только две прививки признанными препаратами.
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