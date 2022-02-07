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Сериал «Пингвины моей мамы» стал лауреатом национальной премии киноведов и кинокритиков «Белый слон»

12:42 07.02.2022 Источник: НГ-Online

6 февраля в Artplay состоялась церемония вручения наград национальной премии киноведов и кинокритиков «Белый Слон» по итогам 2021 года. Лучшим сериалом был признан сериал про подростка-стендапера «Пингвины моей мамы» (продюсеры Александр Плотников, Борис Хлебников, Валерий Федорович, Евгений Никишов, Алексей Мазур, режиссер Наталия Мещанинова), вышедший в онлайн-кинотеатре КION.

Вместе с ним были номинированы:

«Вампиры средней полосы» (продюсеры Эдуард Илоян, Виталий Шляппо, Денис Жалинский, Алексей Троцюк, режиссер Антон Маслов)

«Вне себя» (продюсеры Валерий Федорович, Евгений Никишов, Александр Кессель, режиссер Александр Дулерайн)

«Топи» (продюсеры Ольга Филипук, Владимир Маслов, режиссер Владимир Мирзоев)

«Хрустальный» (продюсеры Александр Цекало, Иван Самохвалов, Игорь Мишин, режиссер Душан Глигоров)

«Чиновница» (продюсеры Константин Эрнст, Сергей Титинков, Джаник Файзиев, Рафаел Минасбекян, Игорь Мишин, режиссер Оксана Карас)

«Белый Слон» – профессиональный приз кинокритиков, который ежегодно присуждается за достижения в области российской кинематографии.

Вера Цветкова

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