Собянин: Стадион "Торпедо" реконструируют по современным стандартам комфорта и безопасности

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Стадион «Торпедо» имени Эдуарда Стрельцова на улице Восточной будет реконструирован, а его окрестности благоустроены, заявил мэр Москвы Сергей Собянин. По его словам, в районе Симоновской набережной, где раньше были промышленные территории, сейчас идет большое строительство. «По сути дела, это продолжение реконструкции территории ЗИЛ. Здесь строится жилой район, объекты соцкультбыта - поликлиники, школы, детские сады - и большой спортивный кластер, ядром которого будет стадион имени Стрельцова, знаменитый на всю страну и на весь мир. Он будет сделан уже по современным стандартам, увеличено количество трибунного пространства, мест на этом стадионе. И он будет по-прежнему служить спортсменам Москвы. Кроме этого будет создано несколько тренировочных полей», - сообщил градоначальник. Перед началом реконструкции построен специальный физкультурно-оздоровительный комплекс, куда переместились спортсмены, ранее занимавшиеся на старой площадке.

Также будет проведена масштабная реконструкция Симоновской и Крутицкой набережных, которые соединятся с набережной Марка Шагала. «Получим еще первоклассную набережную для отдыха и прогулок москвичей», - уверен мэр.

После комплексной реконструкции «Торпедо» станет футбольной ареной, где можно будет проводить соревнований всероссийского и международного уровня. Также там смогут проводиться матчи по регби в соответствии с требованиями Федерации регби России. Вместимость арены планируют увеличить до 15 тыс. мест, на поле уложат искусственный газон, а рядом обустроят одно полноразмерное и два малых тренировочных поля с искусственным покрытием.